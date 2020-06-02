Личность авторов объявлений в интернете в России захотели устанавливать по Госуслугам

Речь идёт о присоединении агрегаторов объявлений к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Эксперимент, предложенный Минкомсвязью, будет добровольным. Начнётся он 1 июля.

«Коммерсант» сообщает, что экспериментом заинтересовались Avito, «Авто.ру» и ЦИАН. Сейчас эти сервисы и так поддерживают авторизацию пользователей через аккаунты в Apple, Google и соцсетях.

В ЦИАНе считают, что идентификация через систему портала госуслуг повысит уровень доверия к клиентам и продавцам и снизит объёмы мошенничества. «Юла» тоже одобрила инициативу Минкомсвязи.

«Коммерсант» напомнил, что на популярных сайтах объявлений в последнее время активизировались новые схемы мошенничества.