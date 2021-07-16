Личности пользователей научились устанавливать по данным, собираемым для рекламы

СМИ пишут, что специалисты этой отрасли связывают идентификаторы мобильной рекламы (mobile advertising ID, MAID), которые собираются приложениями, с полным именем, адресом и другой личной информацией пользователя.

Такие услуги предоставляет, например, технологическая компания FullContact. У неё есть информация о профилях более чем 275 млн взрослых в США. Неизвестно, собирает компания идентифицирующую информацию с согласия людей или нет.

Другая такая компания идентифицирует полное имя, физический адрес и номера телефонов, адреса электронной почты и IP-адреса пользователей.