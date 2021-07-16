Личности пользователей научились устанавливать по данным, собираемым для рекламы

Наука и технологии
Сегодня в 14:44
Личности пользователей научились устанавливать по данным, собираемым для рекламыСуществуют компании, предоставляющие такие услуги
Технологические компании утверждают, что сбор данных для таргетированной рекламы не несёт угрозы пользователям. Однако как оказалось, существует целая отрасль, которая занимается раскрытием личности на основе этих данных.
СМИ пишут, что специалисты этой отрасли связывают идентификаторы мобильной рекламы (mobile advertising ID, MAID), которые собираются приложениями, с полным именем, адресом и другой личной информацией пользователя.
Такие услуги предоставляет, например, технологическая компания FullContact. У неё есть информация о профилях более чем 275 млн взрослых в США. Неизвестно, собирает компания идентифицирующую информацию с согласия людей или нет.
Другая такая компания идентифицирует полное имя, физический адрес и номера телефонов, адреса электронной почты и IP-адреса пользователей.