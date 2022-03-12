Личные данные авторов русскоязычной «Википедии» начали сливать в сеть

Наука и технологии
Сегодня в 19:20
1 мин.
Личные данные авторов русскоязычной «Википедии» начали сливать в сетьВикипедия предупреждает авторов
Русская Википедия сообщила в своём Twitter, что в анонимных Telegram-каналах начали появляться личные данные авторов ресурса.
«В анонимных телеграм-каналах начали появляться личные данные википедистов, и одного автора уже жёстко арестовали. Мы рекомендуем всем участникам Википедии на территории России и Беларуси скрыть свои данные и редактировать статьи о войне только с дополнительных учётных записей», — пишет аккаунт Русской Википедии.
Ранее СМИ сообщали, что в Белоруссии задержали редактора Википедии из-за «фейковых антироссийских материалов». Главное управление по борьбе с организованной преступностью страны задержало блогера Марка Бернштейна. Были размещены также его персональные данные: телефон, дата рождения, место работы, адрес страниц в социальных сетях. Отмечается, что блогер входил в список 50 лучших редакторов Википедии.
Источник: Twitter