Личные данные авторов русскоязычной «Википедии» начали сливать в сеть

«В анонимных телеграм-каналах начали появляться личные данные википедистов, и одного автора уже жёстко арестовали. Мы рекомендуем всем участникам Википедии на территории России и Беларуси скрыть свои данные и редактировать статьи о войне только с дополнительных учётных записей», — пишет аккаунт Русской Википедии.

Ранее СМИ сообщали, что в Белоруссии задержали редактора Википедии из-за «фейковых антироссийских материалов». Главное управление по борьбе с организованной преступностью страны задержало блогера Марка Бернштейна. Были размещены также его персональные данные: телефон, дата рождения, место работы, адрес страниц в социальных сетях. Отмечается, что блогер входил в список 50 лучших редакторов Википедии.