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Личные данные пользователей Avito и «Юлы» нашли на хакерском форуме
600 тысяч человек
Личные данные примерно 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы» нашли на хакерском форуме. Базы данных содержали адреса и номера телефонов.
Информация размещена в открытом доступе, то есть её мог скачать любой человек. Доступны шесть файлов формата .csv (три — базы Avito, три — «Юлы»). В каждом файле содержится около 100 тысяч строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией товаров, которые он продавал, и часовым поясом.
В Avito говорят, что ничего экстраординарного не случилось. Ни паролей, ни хэшей, ни какой-либо закрытой информации в базах не нашли. То есть файлы содержат лишь публичные данные, доступные на сайте объявлений. Собрать такую информацию можно парсингом.
Эксперты считают, что данные в базе всё равно могли использовать злоумышленники, например для спам-рассылок или мошенничества.