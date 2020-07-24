Личные данные пользователей Avito и «Юлы» нашли на хакерском форуме

Информация размещена в открытом доступе, то есть её мог скачать любой человек. Доступны шесть файлов формата .csv (три — базы Avito, три — «Юлы»). В каждом файле содержится около 100 тысяч строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией товаров, которые он продавал, и часовым поясом.

В Avito говорят, что ничего экстраординарного не случилось. Ни паролей, ни хэшей, ни какой-либо закрытой информации в базах не нашли. То есть файлы содержат лишь публичные данные, доступные на сайте объявлений. Собрать такую информацию можно парсингом.

Эксперты считают, что данные в базе всё равно могли использовать злоумышленники, например для спам-рассылок или мошенничества.