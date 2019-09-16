Личные данные жителей целой страны слили в сеть

Базу данных обнаружили исследователи из компании vpnMentor. В ней насчитывается 20,8 миллиона записей, а население Эквадора при этом равно 16,6 миллиона человек. Помимо перечисленной выше информации, в базе указаны сведения о родственниках граждан, их семейном положении, национальные идентификационные номера. Известны данные 6,8 миллиона людей младше 18 лет. Среди них есть даже 187 младенцев. К некоторым записям привязаны банковские данные и информация о владении автомобилем.

Стоит отметить, что в базе указаны личные сведения президента Эквадора Ленина Морена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Эксперты считают, что утечку допустила аналитическая компания Novaestrat.