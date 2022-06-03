Личные кабинеты сотовых абонентов в России начали активно взламывать

Как пишут авторы «Известий», мошенники обзванивают абонентов под видом службы поддержки оператора. Предлоги у них разные: смена тарифного плана, временная блокировка карты, подключение опций, скидок, необходимость замены карты. Обманывая человека, мошенники стараются получить доступ в мобильный личный кабинет абонента. У жертвы запрашивают СМС-подтверждение, необходимое для входа.

Попав в личный кабинет, злоумышленники настраивают переадресацию СМС либо звонков с номера жертвы на свой. Далее это позволяет им, например, выводить средства с банковских карт. Иногда мошенники хитростью заставляют жертву самостоятельно подключать услугу переадресации вызовов или СМС.