«Личный сорт героина»: учёные узнали, зачем обезьяны вращаются вокруг себя

Обезьяны быстро вращаются вокруг себя, а потом какое-то время ведут себя как «пьяные». Учёные проанализировали более 40 видеозаписей такого поведения у шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов. Иногда обезьяны даже использовали лианы и верёвки, чтобы увеличить скорость вращения.

Исследователи предположили, что животные делают это, чтобы достичь приподнятого настроения. То есть обезьяны используют такой приём вместо одурманивающих веществ, путь его эффект и краткосрочен.