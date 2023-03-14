Наука и технологии
15:03, 14 марта 2023
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«Личный сорт героина»: учёные узнали, зачем обезьяны вращаются вокруг себя

Так они получают удовольствие

Учёные уже давно наблюдали, как человекообразные обезьяны вдруг начинают вращаться вокруг собственной оси. Теперь исследователи поняли, почему они так делают.

«Личный сорт героина»: учёные узнали, зачем обезьяны вращаются вокруг себя

Фото: Unsplash

Обезьяны быстро вращаются вокруг себя, а потом какое-то время ведут себя как «пьяные». Учёные проанализировали более 40 видеозаписей такого поведения у шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов. Иногда обезьяны даже использовали лианы и верёвки, чтобы увеличить скорость вращения.

Исследователи предположили, что животные делают это, чтобы достичь приподнятого настроения. То есть обезьяны используют такой приём вместо одурманивающих веществ, путь его эффект и краткосрочен.

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