Лицо девушки из племени инков восстановили спустя 500 лет

В результате получился жутковатый, но пронзительный бюст, передающий «молодость и уязвимость» Хуаниты. Нильссон стремился изобразить ее «одновременно испуганную и гордую», отражая сложные эмоции, которые, вероятно, бурлили в ней, когда она встречалась со своей судьбой. Этот научный подвиг вдохнул жизнь в историю, придав пронзительное лицо давно исчезнувшей личности.

История Хуаниты также проливает свет на древнюю практику инков «капакоча», когда детей приносили в жертву, чтобы умиротворить богов. Находка вместе с реконструкцией Нильссона открывает окно в эти ритуалы прошлого, вызывая одновременно восхищение и размышления.

Сочетание технологий и художественного мастерства не только дает ценные исторические сведения, но и очеловечивает давно ушедшую эпоху, напоминая нам о потерянных во времени жизнях и историях.