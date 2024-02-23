Лидера якудзы задержали за попытку продажи ядерных материалов Ирану

Опубликовано 23 февраля 2024, 05:15
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Лидера якудзы задержали за попытку продажи ядерных материалов ИрануОн похвастался наличием двух тонн
Лидеру печально известного японского преступного синдиката якудза грозит пожизненное заключение после того, как его обвинили в попытке продать ядерные материалы агентам Управления по борьбе с наркотиками (УБН) под прикрытием. Они были предназначены для ядерной программы Ирана, считают полицейские.
60-летний Такеши Эбисава якобы впервые обратился к агентам УБН в 2020 году, предложив наркотики и ракеты класса «земля-воздух». Однако заговор принял леденящий душу оборот, когда Эбисава отправил фотографии и образцы радиоактивных материалов, которые, как позже подтвердилось, включали уран и оружейный плутоний, способные служить топливом для ядерного оружия.
Прокуроры утверждают, что Эбисава считал, что имеет дело с посредниками иранского генерала, и даже провел видеозвонок, в котором похвастался, что обладает более чем 2000 килограммами ядерного материала. Власти Таиланда, сотрудничая с Управлением по борьбе с наркотиками, перехватили материалы.
В случае вынесения обвинительного приговора Эбисаве грозит пожизненное заключение.