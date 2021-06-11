Лидеров Европы и Америки слепили из электронных отходов

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Лидеров Европы и Америки слепили из электронных отходовЧтобы рассказать о проблемах загрязнения
В Великобритании создали скульптуру, изображающую лидеров стран «Большой семёрки». Она призвана привлечь внимание к проблеме мусора, возникающего из-за производства электроники.
Скульптуру сделали художники и британский интернет-магазин электроники musicMagpie. Она располагается на пляже Сэнди-Аркс в графстве Корнуолл. Местоположение выбрано не просто так: сегодня, 11 июня, здесь начался саммит «Большой семёрки».
Сообщается, что над арт-объектом работали 15 художников в течение шести недель. Для скульптуры использовали 12 тонн электронных отходов. Простоит она на пляже до 13 июня. Затем объект переместят в штаб-квартиру musicMagpie.
Фото Хью Гастингса, Getty Images
Цель художников — привлечь внимание к экологической угрозе электронных отходов. Они могут выделять вредные химические вещества.
Напомним, в «Большую семёрку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.