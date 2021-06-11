Лидеров Европы и Америки слепили из электронных отходов

Скульптуру сделали художники и британский интернет-магазин электроники musicMagpie. Она располагается на пляже Сэнди-Аркс в графстве Корнуолл. Местоположение выбрано не просто так: сегодня, 11 июня, здесь начался саммит «Большой семёрки».

Сообщается, что над арт-объектом работали 15 художников в течение шести недель. Для скульптуры использовали 12 тонн электронных отходов. Простоит она на пляже до 13 июня. Затем объект переместят в штаб-квартиру musicMagpie.