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«Лига безопасного интернета» России нашла 9 исполнителей, которые негативно влияют на школьников

Их треки якобы содержат пропаганду терроризма
Учреждённая в России «Лига безопасного интернета» обратилась в МВД и Следственный комитет (СК) с просьбой проверить треки девяти популярных среди детей и подростков исполнителей. В них якобы нашли пропаганду терроризма.
«Лига безопасного интернета» России нашла 9 исполнителей, которые негативно влияют на школьников

Директором «Лиги безопасного интернета» является Екатерина Мизулина. Она же сообщила о жалобе журналистам. «Лига безопасного интернета» изучила соцсети подростков, нападавших на учебные заведения, и в итоге составила список «музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений».

В «Лиге» уверены, что эти песни плохо влияют на детей и подростков. Мизулина и её сподвижники считают, что треки нужно ограничить на территории России.

Пока Следственный комитет России и Министерство внутренних дел ничего на это не ответили.