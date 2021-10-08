«Лига безопасного интернета» России нашла 9 исполнителей, которые негативно влияют на школьников

Директором «Лиги безопасного интернета» является Екатерина Мизулина. Она же сообщила о жалобе журналистам. «Лига безопасного интернета» изучила соцсети подростков, нападавших на учебные заведения, и в итоге составила список «музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений».

В «Лиге» уверены, что эти песни плохо влияют на детей и подростков. Мизулина и её сподвижники считают, что треки нужно ограничить на территории России.

Пока Следственный комитет России и Министерство внутренних дел ничего на это не ответили.