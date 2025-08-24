Линейка умных часов Huawei пополнится в сентябре

В прошлом году линейка Watch GT 5 была представлена ровно в тот же день сентября. Тогда вышли две модели — стандартная и версия Pro. Поэтому эксперты считают, что и серия GT 6 также получит как минимум два варианта: обычный и Pro.

Подробностей о новинках пока нет. Однако слухи говорят, что часы будут выпускаться в двух размерах — 41 мм и 46 мм.

Ближе к сентябрьскому мероприятию, скорее всего, появится больше информации о функциях и характеристиках новых часов.