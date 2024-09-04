Лишь несколько закрытых АЭС в США получили шанс на возрождение

Palisades в Мичигане уже запланирован на 2025 год, на его возрождение выделено 1,8 миллиарда долларов из федерального бюджета и бюджета штата. В то же время ведутся переговоры о возрождении Пенсильванской АЭС Three Mile Island и Айовской АЭС Duane Arnold. Но проблем много - многие станции повреждены или демонтированы, а стоимость перезапуска реакторов высока, пишут СМИ.

К тому же, как отмечает Тимоти Фокс из ClearView Energy Partners, "держать дверь открытой - это не то же самое, что войти в нее". Без значительной государственной поддержки эти возрождения могут так и остаться лишь возможностью.