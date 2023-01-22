Лишь узкому кругу владельцев Pixel Watch стали доступны уведомления о нерегулярном сердечном ритме

Хотя в часах Pixel Watch есть специальное приложение, которое записывает сигналы от сердца в течение 30 секунд и ищет признаки фибрилляции предсердий по нажатию кнопки на часах, оно не поддерживает уведомления о нерегулярном сердечном ритме, которые работают, когда вы неподвижны или спите, сообщает 9to5Google.

Но как сообщает издание, некоторые владельцы Pixel Watch все же видят страницу уведомлений во вкладке Discover приложения Fitbit.

Издание проверило несколько часов Pixel Watch и обнаружило эту вкладку лишь на одних. Неясно, была ли эта функция включена намеренно или это ошибка. 9to5Google пообещала связаться с компанией для получения дополнительной информации (на момент публикации нашего материала статья издания не была обновлена).