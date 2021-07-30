Лишний вес повысил риск рака пищеварительной системы

Исследователи использовали данные из биобанка Великобритании и крупных международных консорциумов. Он хотели узнать, какие виды рака связаны с размером тела человека, и как жировая масса, ИМТ и рост влияют на этот риск.

Высокий рост оказался связан с повышенным риском для различных типов рака. Как и высокий ИМТ, то есть индекс массы тела. Он коррелировал с повышенным риском рака пищеварительной системы, особенно рака печени, желудка, пищевода и поджелудочной железы. Однако и это не всё — генетическая предрасположенность к увеличению ИМТ была связана и с повышенным риском рака эндометрия, яичников и лёгких. А вот вероятность появления рака груди и простаты она снизила.

Учёные предположили, что связь между жировой массой и раком пищеварительной системы может отчасти объясняться повышенным потреблением вызывающих рак веществ в жирной пище.