Лишний вес у мужчин оказался фактором уменьшения яичек

Исследование показало, что дети и подростки с избыточным весом или ожирением, а также те, у кого высокий уровень инсулина или резистентность к инсулину, как правило, имеют меньшие яички по сравнению с их сверстниками. А объём яичка напрямую связан с количеством сперматозоидов. Сообщается, что до четверти молодых мужчин имеют маленькие яички, что ставит под угрозу их будущую фертильность.

Учёные сделали свои выводы на исследовании 53 детей и подростков с избыточным весом и 150 детей с ожирением. Их результаты сравнивались с показателями 61 здорового сверстника.

Исследователи отметили, что распространённость детского ожирения растёт, и это может объяснить, почему среди молодых мужчин так много тех, у кого уменьшен размер яичек.