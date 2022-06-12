Лишний вес у мужчин оказался фактором уменьшения яичек

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Лишний вес у мужчин оказался фактором уменьшения яичекА значит и бесплодия
Ожирение чревато многими неприятными последствиями для здоровья. Оно связано и с диабетом, и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с болезнями опорно-двигательного аппарата. Теперь учёные нашли ещё один повод не набирать лишний вес: они рассказали, что более тщательный контроль массы тела в детстве и подростковом возрасте может помочь предотвратить мужское бесплодие в более позднем возрасте.
Исследование показало, что дети и подростки с избыточным весом или ожирением, а также те, у кого высокий уровень инсулина или резистентность к инсулину, как правило, имеют меньшие яички по сравнению с их сверстниками. А объём яичка напрямую связан с количеством сперматозоидов. Сообщается, что до четверти молодых мужчин имеют маленькие яички, что ставит под угрозу их будущую фертильность.
Учёные сделали свои выводы на исследовании 53 детей и подростков с избыточным весом и 150 детей с ожирением. Их результаты сравнивались с показателями 61 здорового сверстника.
Исследователи отметили, что распространённость детского ожирения растёт, и это может объяснить, почему среди молодых мужчин так много тех, у кого уменьшен размер яичек.