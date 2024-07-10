Литий-ионные аккумуляторы оказались «рассадником» вечных химикатов

В частности, в окружающей среде был обнаружен подкласс PFAS под названием бис-перфторалкилсульфонимиды (bis-FASIs), используемые в качестве электролитов и связующих веществ в литий-ионных батареях. Исследования, проведенные вблизи производственных предприятий и свалок, показали концентрацию bis-FASIs в воде, осадках, почве и фильтратах.

Ведущий автор исследования Дженнифер Гельфо из Техасского технологического университета подчеркивает необходимость оценки экологических рисков при внедрении технологий чистой энергии. Несмотря на их преимущества, исследование подчеркивает, что без надлежащих мер по смягчению последствий использование и утилизация литий-ионных батарей может усугубить загрязнение окружающей среды.