Литий-ионные батареи — прошлый век: ученые освоили быструю зарядку литий-металлических

Хитрость заключается в том, чтобы использовать для выращивания кристаллов поверхность, которую литий официально не "любит", передают инженеры. Из этих затравочных кристаллов вырастают плотные слои однородного металлического лития. Равномерные слои металлического лития представляют большой интерес для исследователей аккумуляторов, поскольку в них отсутствуют ухудшающие характеристики аккумулятора шипы, называемые дендритами. Образование дендритов в анодах батарей является давним препятствием на пути к быстрой зарядке сверхэнергоемких литий-металлических батарей.

Новый же подход позволяет заряжать литий-металлические батареи примерно за час, что является конкурентоспособной скоростью по сравнению с современными литий-ионными батареями.

"Мы бросили вызов традиционному представлению о том, какая поверхность необходима для выращивания кристаллов лития”, – пишут исследователи. “Используемая нами подложка не любит литий”.