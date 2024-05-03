Литий не нужен: Natron Energy наладила производство натрий-ионных аккумуляторов

Натрий гораздо более распространен, чем литий, что позволяет снизить зависимость от экологически вредных методов добычи. В батареях Natron используются легкодоступные материалы, такие как алюминий и железо, поставляемые из внутренней цепочки поставок. Эти батареи могут заряжаться в 10 раз быстрее и имеют потенциальный срок службы 50 000 циклов, что делает их идеальными для таких приложений, как резервные центры обработки данных. К тому же натрий-ионные батареи не воспламеняются, что является основным преимуществом в плане безопасности по сравнению с литий-ионными.

Хотя плотность энергии ниже, чем у литий-ионных (около 70 Вт-ч/кг), Natron ориентированы на стационарные приложения, такие как центры обработки данных и резервные зарядки EV, где этот показатель не столь важен.