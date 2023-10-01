Наука и технологии
13:15, 01 октября 2023
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Литий-серные аккумуляторы могут заменить традиционные: их развивают китайцы

И уже есть большой прогресс

Исследователи из Китая достигли успехов в разработке литий-серных аккумуляторов, увеличив срок их эксплуатации без ущерба для других характеристик, пишет Nikkei.

Литий-серные аккумуляторы могут заменить традиционные: их развивают китайцы

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В литий-серных батареях для изготовления катодов используется сера, что позволяет снизить себестоимость производства и вдвое увеличить емкость батареи по сравнению с литий-ионными аналогами. Однако предыдущие прототипы литий-серных аккумуляторов имели ограниченный срок службы, выдерживая лишь конечное число циклов заряда и разряда. Как сообщается изданием, ученые Китайской академии наук создали литий-серный аккумулятор, способный сохранять до 70% своей первоначальной емкости после 1400 циклов заряда и разряда.

Прорыв заключается в соединении углеродных нанотрубок с серой, что способствует лучшему перемещению ионов и электронов внутри батареи, устраняя плохую электропроводность серы.

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