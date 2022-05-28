Литовцы вместе собрали три миллиона евро на покупку боевого дрона для Украины

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Литовцы вместе собрали три миллиона евро на покупку боевого дрона для УкраиныЭто большая часть от необходимой суммы
Общественный деятель и журналист Андрюш Тапинас объявил в Литве сбор средств на покупку турецкого боевого беспилотника Bayraktar для армии Украины. Уже удалось собрать 3,3 млн евро из пяти необходимых.
Отмечается, что сумма набралась из небольших пожертвований. То есть деньги отправляют обычные люди. Как заявил посол Украины в Литве Петро Бешта, «Это первый случай в истории, когда обычные люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде "Байрактара". Это беспрецедентно, невероятно».
«Байрактар ТБ2» — это средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Он имеет четыре управляемых боеприпаса на подвеске и может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления беспилотником составляет до 150 км.