Литовцы вместе собрали три миллиона евро на покупку боевого дрона для Украины

Отмечается, что сумма набралась из небольших пожертвований. То есть деньги отправляют обычные люди. Как заявил посол Украины в Литве Петро Бешта, «Это первый случай в истории, когда обычные люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде "Байрактара". Это беспрецедентно, невероятно».

«Байрактар ТБ2» — это средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Он имеет четыре управляемых боеприпаса на подвеске и может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления беспилотником составляет до 150 км.