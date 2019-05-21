LiveJournal разрешил блогерам ставить собственное доменное имя

Автоматически ЖЖ присваивает страницам блогеров на платформе домен второго уровня .livejournal. Только у Варламова адрес блога выглядит так: varlamov.ru. Теперь эксклюзивная возможность появилась у всех авторов.

Как сказано в пресс-релизе, чтобы воспользоваться услугой, нужно сначала зарегистрировать своё доменное имя на любом доступном сервисе, а затем указать его в Магазине ЖЖ.

По словам руководителя проекта LiveJournal, возможность изменять домен необходима тем блогерам, которые рассматривают свою страницу как полноценный авторский медиаресурс и продвигают личный бренд. О введение такой функции просили сами пользователи ЖЖ.

За новую услугу нужно будет платить $29 долларов (почти 1867 рублей) в год.