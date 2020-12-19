Наука и технологии
Сегодня 15:23
Льняное масло помогло создать плёнку для смартфонов с эффектом самовосстановления
Трещины «залечиваются» сами
Исследователи применили льняное масло при создании плёнки для смартфонов с эффектом самовосстановления. Повредить такое покрытие не страшно.
Как пишет «Популярная механика», корейские исследователи разработали двухслойный прозрачный материал на основе полиимида. Учёные также синтезировали микрокапсулы с льняным маслом, которое смешали с полидиметилсилоксаном. Их нанесли на плёнку из полиимида.
Исследователи проверили устойчивость разработки. Они растягивали плёнку до тех пор, пока на ней не начинали образовываться трещины. В это же время начинали разрушаться микрокапсулы. Из них вытекал раствор и попадал в трещины. Под воздействием воздуха масло с полидиметилсилоксаном затвердевало. Это позволяло устранить повреждения.
Пока минус разработки в том, что процесс отверждения происходит медленно при температуре 25 градусов по Цельсию.