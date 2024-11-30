Наука и технологии
Опубликовано 30 ноября 2024, 14:15
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Лоббисты пластиковой индустрии «захватили» переговоры в ООН

По заключению договора о глобальном загрязнении пластиком
На проходящих в Пусане (Южная Корея) переговорах ООН, направленных на окончательную доработку глобального договора по снижению загрязнения окружающей среды пластиком, присутствует беспрецедентное количество лоббистов пластиковой промышленности.
Лоббисты пластиковой индустрии «захватили» переговоры в ООН
© Ferra

Новый отчет Центра международного экологического права (CIEL) показало, что на переговорах присутствуют 220 представителей ископаемого топлива и химической промышленности — больше, чем любая другая группа, включая ЕС и его государства-члены. Так, подавляющее присутствие «разжигает ожесточенные дебаты» о том, следует ли ограничить мировое производство пластика в рамках договора.

Растущее влияние лоббистов пластиковой промышленности поставило переговоры в шаткое положение, поскольку ключевые национальные производители активно выступают против каких-либо ограничений на производство. В то же время 89 делегатов от малых островных государств, которые в наибольшей степени страдают от загрязнения пластиком, оказались в меньшинстве по сравнению с представителями промышленности.

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
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#природа
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