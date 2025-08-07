Lockheed Martin открыла центр разработки командных систем «Золотого Купола» США

Центр расположен в инновационном комплексе компании в Вирджинии, который называют «Маяк». Там уже начали тестировать прототипы, проверяя их эффективность против разных угроз — от наземных до космических.

По словам Тэда Беккерта, директора по стратегии в подразделении ротационных и боевых систем Lockheed, задача создать систему, которая сможет быстро и точно определить угрозу и выбрать лучший способ защиты.

Lockheed уже имеет опыт в этой области, разрабатывая систему C2BMC для глобальной противоракетной обороны США. Но компания понимает, что для создания «Золотого Купола» нужно объединить усилия с другими компаниями и использовать разные технологии.