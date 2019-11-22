Логины и пароли оказались желаннее для воров, чем деньги

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз компании. Эксперты утверждают, что кибератаки, направленные на кражу данных, совершаются чаще, чем те, чьей целью являются деньги. Более 60% относятся к первым, а на долю вторых приходится 31%. Сообщается, что каждая пятая атака касается обычных пользователей. А почти половину украденных данных составляют логины и пароли.

Также специалисты Positive Technologies отмечают, что злоумышленники стали чаще атаковать точечно, в основном госучреждения, промышленные и финансовые компании, а также научные и образовательные организации.

Большая часть атак совершается через фишинговые письма на электронную почту корпораций. Частные лица в основном «ловят» вредоносное ПО на ненадёжных веб-ресурсах.