Logitech перестала выпускать пульты для техники

Компания перестанет производить такие пульты, но их запасы продолжат распродавать. Когда они закончатся, пульты Harmony на рынке нельзя будет найти.

Logitech подчеркнула, что больше «не занимается новаторством в отношении Harmony и не разрабатывает новые продукты». Компания пообещала, что продолжит поддерживать ПО пультов, а также обновлять базу поддерживаемых ими устройств. Поддержка будет осуществляться до тех пор, пока пульты используют покупатели. Кроме того, Logitech будет обновлять приложения Harmony для мобильных устройств и ПК.

Напомним, первый такой пульт вышел ещё в 2001 году. В 2004 производителя Harmony купила Logitech.