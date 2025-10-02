Logitech представила рабочие гарнитуры с ИИ-шумоподавлением

Zone Wireless 2 ES сертифицирована для Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Проводная Zone Wired 2 имеет те же функции, но работает по USB — не требует зарядки и “стабильна в загруженных сетях”.

Управлять гарнитурами можно удалённо через сервис Logitech Sync, а настройки ANC и звука доступны в приложении Logi Tune. Zone Wireless 2 ES работает до 25 часов в зависимости использования.