Logitech представила рабочие гарнитуры с ИИ-шумоподавлением

Опубликовано 02 октября 2025, 18:351 мин.
Logitech представила рабочие гарнитуры с ИИ-шумоподавлениемZone Wireless 2 ES и Zone Wired 2
Logitech показала две новые гарнитуры для офиса — беспроводную Zone Wireless 2 ES и проводную Zone Wired 2. Обе модели оснащены микрофонами с искусственным интеллектом, которые отсекают посторонние звуки, и адаптивным активным шумоподавлением (ANC).
© Logitech
Zone Wireless 2 ES сертифицирована для Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Проводная Zone Wired 2 имеет те же функции, но работает по USB — не требует зарядки и “стабильна в загруженных сетях”.
Управлять гарнитурами можно удалённо через сервис Logitech Sync, а настройки ANC и звука доступны в приложении Logi Tune. Zone Wireless 2 ES работает до 25 часов в зависимости использования.
Модели доступны в розовом, белом и графитовом цветах. При производстве использованы переработанные материалы и заменяемые детали.
Zone Wireless 2 ES — от $159,99, в продаже с ноября.
Zone Wired 2 — $129,99, в продаже с декабря.