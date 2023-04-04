Логотип Twitter сменили на DOGE. Курс криптовалюты вырос на 30%

Dogecoin (DOGE) вырос более чем на 35% после того, как Twitter заменил знакомую синюю птицу на собаку, пишет Coindesk. Так, DOGE поднялся до 0,1046 доллара с отметки 0,077 доллара. На момент написания новости криптовалюта немного сбавила обороты и торгуется по цене 0,097. Логотип Доге же по-прежнему остаётся в Twitter.

Это не первый раз, когда владелец Twitter Илон Маск влияет на курс мемной криптовалюты. Например, в феврале 2021 года после его твита с одним словом «Doge» цена валюты выросла почти на 50%.