Логотипы Apple, Google и IBM показали под необычным углом

На сайте проекта можно поиграть в «угадайку». Дизайнеры изобразили логотипы так, будто они объёмные, а мы видим их с высоты птичьего полёта. Смотрятся они в таком виде, мягко говоря, странно. При наведении на картинку, на «земле» появляется тень от логотипа, по которой можно понять, как он выглядел изначально.

Журналисты предположили, что этим проектом дизайнеры хотели показать, как глубоко в нашем мозгу «отпечатались» логотипы всех этих брендов. Ведь мы способны узнать их по косвенным признакам даже в таком необычном виде.