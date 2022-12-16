Ломали кости в детстве? У вас выше риск переломов и сейчас

16:26, 16 декабря 2022
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Ломали кости в детстве? У вас выше риск переломов и сейчасИ это, похоже, не зависит от поведения
Учёные из Университета Отаго обнаружили, что множественные переломы в детстве повышают риск остеопороза и переломов в зрелом возрасте.
Фото: Unsplash
Авторы новой научной работы изучили историю переломов у группы людей среднего возраста. Оказалось, что есть зависимость от переломов в детстве — у людей, переживших это, был в два раза выше риск сломать кость во взрослом возрасте.
У женщин также наблюдалось снижение плотности костной ткани бедра. Отмечается, что повышенный риск переломов не был связан с поведенческими факторами.