Ломали кости в детстве? У вас выше риск переломов и сейчас

Авторы новой научной работы изучили историю переломов у группы людей среднего возраста. Оказалось, что есть зависимость от переломов в детстве — у людей, переживших это, был в два раза выше риск сломать кость во взрослом возрасте.

У женщин также наблюдалось снижение плотности костной ткани бедра. Отмечается, что повышенный риск переломов не был связан с поведенческими факторами.