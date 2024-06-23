Лондон обвинил «русских хакеров» в сбросе данных пациентов

Атака, произошедшая 3 июня, была направлена на Synnovis, поставщика патологоанатомических услуг, и затронула крупнейшие больницы. В результате взлома были отменены сотни операций и приемов, особенно пострадали службы переливания крови.

NHS подтвердила, что данные, связанные с атакой, были опубликованы в Интернете. По имеющимся данным, около 400 ГБ записей пациентов, включая имена, даты рождения и описания анализов крови, были размещены в даркнете.

Национальное агентство по борьбе с преступностью и Национальный центр кибербезопасности страны работают над проверкой утечки данных, и ожидается, что этот процесс будет очень сложным и длительным.