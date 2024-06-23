Лондон обвинил «русских хакеров» в сбросе данных пациентов

Опубликовано 23 июня 2024, 12:36
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Лондон обвинил «русских хакеров» в сбросе данных пациентовЧто вызвало расследование
По данным Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, расследование атаки вымогательского ПО на лондонские больницы, в которой обвинили «русских хакеров» из Qilin, может занять несколько недель.
Атака, произошедшая 3 июня, была направлена на Synnovis, поставщика патологоанатомических услуг, и затронула крупнейшие больницы. В результате взлома были отменены сотни операций и приемов, особенно пострадали службы переливания крови.
NHS подтвердила, что данные, связанные с атакой, были опубликованы в Интернете. По имеющимся данным, около 400 ГБ записей пациентов, включая имена, даты рождения и описания анализов крови, были размещены в даркнете.
Национальное агентство по борьбе с преступностью и Национальный центр кибербезопасности страны работают над проверкой утечки данных, и ожидается, что этот процесс будет очень сложным и длительным.