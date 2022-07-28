Лондон заплатил рекордную цену за электричество из-за аномальной жары

В 2021 году, чтобы избежать дефицита электроэнергии, Великобритания заплатила около £1600 за МВт за импорт электроэнергии.

Но в этот раз, сочетание сильной жары, шторма в Бельгии, повлиявшего на выработку солнечной энергии, и технического обслуживания воздушных линий электропередач сыграло свою роль, вынудив оператора электроэнергетической системы Национальной сети (ESO) сделать более высокую, чем обычно, закупку, чтобы избежать возможных отключений.

Bloomberg отмечает, что в следующий раз даже высоких цен может оказаться недостаточно, и в качестве неизбежного побочного эффекта потепления планеты жители могут столкнуться с отключениями электроэнергии.