Лондон заплатил рекордную цену за электричество из-за аномальной жары

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Лондон заплатил рекордную цену за электричество из-за аномальной жарыВ будущем даже этого может быть мало
На прошлой неделе в Великобритании был зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдений - 40°C. Так, Bloomberg сообщил, что для обеспечения электроэнергией жителей Южного Лондона британские чиновники приняли решение закупиться электроэнергией на рекордные £9724,54 за МВт.
В 2021 году, чтобы избежать дефицита электроэнергии, Великобритания заплатила около £1600 за МВт за импорт электроэнергии.
Но в этот раз, сочетание сильной жары, шторма в Бельгии, повлиявшего на выработку солнечной энергии, и технического обслуживания воздушных линий электропередач сыграло свою роль, вынудив оператора электроэнергетической системы Национальной сети (ESO) сделать более высокую, чем обычно, закупку, чтобы избежать возможных отключений.
Bloomberg отмечает, что в следующий раз даже высоких цен может оказаться недостаточно, и в качестве неизбежного побочного эффекта потепления планеты жители могут столкнуться с отключениями электроэнергии.