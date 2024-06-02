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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 01:30
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Лондонская газета перестанет ежедневно печататься спустя почти 200 лет

Она известна в своей стране
Культовая лондонская газета Evening Standard объявила о планах прекратить выпуск ежедневного печатного издания, что ознаменует конец почти 200-летней практики. По данным The Guardian, газета перейдет на новый еженедельный формат в конце этого года, а также рассмотрит возможность уменьшения частоты выхода журнала ES Magazine и сосредоточится на расширении своего присутствия в Интернете.
Лондонская газета перестанет ежедневно печататься спустя почти 200 лет
© Ferra

Переход происходит в тот момент, когда Evening Standard сталкивается со значительными финансовыми потерями — 84,5 миллиона фунтов стерлингов за последние шесть лет — вызванными распространением Wi-Fi в лондонском метро, сокращением числа пригородных поездок из-за удаленной работы и изменением «потребительских привычек».

Председатель компании обратился к сотрудникам, заявив о неприемлемых убытках и необходимости реорганизации бизнеса для обеспечения долгосрочной жизнеспособности. Эта реструктуризация, скорее всего, приведет к сокращению рабочих мест, особенно это коснется сотрудников дизайнерского отдела и дистрибьюторов.

Новый еженедельник будет предлагать «глубокий анализ и рассказывать о яркой культуре Лондона, сохраняя статус ведущего столичного новостного бренда».

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
Теги:
#газета
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#Великобритания
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#история