Лондонская газета перестанет ежедневно печататься спустя почти 200 лет

Переход происходит в тот момент, когда Evening Standard сталкивается со значительными финансовыми потерями — 84,5 миллиона фунтов стерлингов за последние шесть лет — вызванными распространением Wi-Fi в лондонском метро, сокращением числа пригородных поездок из-за удаленной работы и изменением «потребительских привычек».

Председатель компании обратился к сотрудникам, заявив о неприемлемых убытках и необходимости реорганизации бизнеса для обеспечения долгосрочной жизнеспособности. Эта реструктуризация, скорее всего, приведет к сокращению рабочих мест, особенно это коснется сотрудников дизайнерского отдела и дистрибьюторов.

Новый еженедельник будет предлагать «глубокий анализ и рассказывать о яркой культуре Лондона, сохраняя статус ведущего столичного новостного бренда».