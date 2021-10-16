Лондонский паб начал обменивать старую технику на пиво

Паб называется Trade-Inn. Он сотрудничает с компанией Spring, цель которой — устранить 1,6 млн тонн электронных отходов, которые образуются за год в Великобритании. По бонусной системе паба всего этого хватило бы, чтобы каждый житель страны получил по восемь пинт пива (1 английская пинта = 0,56826125 литра).

Совладелец Spring объяснил, что оставить неиспользуемое устройство в ящике так же плохо, как выбросить его в мусорное ведро. Это потому, что оно не используется повторно кем-то другим, а изъято из обращения.