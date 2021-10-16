Лондонский паб начал обменивать старую технику на пиво

Наука и технологии
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Лондонский паб начал обменивать старую технику на пивоПринимаются и старые смартфоны
Один британский паб позволяет клиентам оплачивать напитки старой ненужной техникой. Эти устройства затем отправляются технологической компании, которая занимается их восстановлением. Сдать можно в том числе старые айфоны.
Паб называется Trade-Inn. Он сотрудничает с компанией Spring, цель которой — устранить 1,6 млн тонн электронных отходов, которые образуются за год в Великобритании. По бонусной системе паба всего этого хватило бы, чтобы каждый житель страны получил по восемь пинт пива (1 английская пинта = 0,56826125 литра).
Совладелец Spring объяснил, что оставить неиспользуемое устройство в ящике так же плохо, как выбросить его в мусорное ведро. Это потому, что оно не используется повторно кем-то другим, а изъято из обращения.