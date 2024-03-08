Ложная тревога: сигнал метеора-пришельца оказался… грузовиком

Ученые из Университета Джона Хопкинса перепроверили данные и обнаружили, что звуковые волны, которые первоначально считались результатом падения метеорита, на самом деле были вызваны вибрацией, которую вызвал проезжающий по дороге грузовик. «Сигнал, который мы приняли за сигнал от метеорита, со временем менял направление, — объясняет ведущий исследователь Бенджамин Фернандо, — идеально совпадая с траекторией дороги, проходящей мимо сейсмической станции».

Это открытие ставит под сомнение «инопланетные материалы», якобы обнаруженные в 2023 году на дне океана вблизи предполагаемого места падения метеорита. «Первоначальные данные были неверно истолкованы», — говорит Фернандо. «Скорее всего, метеор вошел в атмосферу совсем в другом месте, чем предполагалось изначально».