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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 23:15
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Ложная тревога: сигнал метеора-пришельца оказался… грузовиком

Надежда умирает последней
Помните загадочное метеоритное событие 2014 года в Папуа-Новой Гвинее, связанное со странными звуковыми волнами и потенциально инопланетными материалами? Попридержите свои космические корабли. Новое исследование опровергает внеземную связь, указывая на гораздо более «приземленного» виновника — грузовик.

Ученые из Университета Джона Хопкинса перепроверили данные и обнаружили, что звуковые волны, которые первоначально считались результатом падения метеорита, на самом деле были вызваны вибрацией, которую вызвал проезжающий по дороге грузовик. «Сигнал, который мы приняли за сигнал от метеорита, со временем менял направление, — объясняет ведущий исследователь Бенджамин Фернандо, — идеально совпадая с траекторией дороги, проходящей мимо сейсмической станции».

Это открытие ставит под сомнение «инопланетные материалы», якобы обнаруженные в 2023 году на дне океана вблизи предполагаемого места падения метеорита. «Первоначальные данные были неверно истолкованы», — говорит Фернандо. «Скорее всего, метеор вошел в атмосферу совсем в другом месте, чем предполагалось изначально».