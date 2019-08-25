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Ложные новости породили у людей воспоминания о событиях, которых никогда не было

Чем «новость» человеку симпатичнее, тем богаче его воображение на подробности
Фейковые новости стали особенно широко обсуждаться в 2016 году, после очередных президентских выборов в США. В России в марте этого года даже вступил в силу закон о ложных новостях, который запрещает распространять заведомо недостоверную информацию. Учёные же обнаружили ещё одну опасность «фейков», которая не связана с административным наказанием.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне, Университетского колледжа Дублина и Ирландского национального университета провели любопытный эксперимент. Накануне референдума по абортам в Ирландии они пригласили более 3 тысяч человек с правом голоса и предложили им ознакомиться с шестью новостными сообщениями. Все эти новости были выдуманы учёными и описывали истории, участниками которых являлись сторонники и противники абортов.

После того, как все участники эксперимента ознакомились с «новостями», исследователи спросили их, слышали ли они раньше об этих событиях, и что они про них помнят. На удивление, почти половина участников начали что-то припоминать. Многие даже приукрасили фейковые новости различными деталями, якобы им известными.

Кроме того, оказалось, что люди склонны выдумывать подтверждение ложным новостям, которые соответствуют их взглядам. Так, сторонники абортов лучше припоминали несуществующие подробности новостей, в которых описывалось, какие противники абортов плохие.

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