Наука и технологии
11:57, 15 января 2023
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Лучше Apple Magsafe Duo и стоит дешевле: знакомьтесь, Zeera MegFold

Заказать можно на официальном сайте

Magsafe Duo - это станция беспроводной зарядки, которая может заряжать одновременно ваш iPhone и Apple Watch. Однако, издание 9to5Mac рассказало про устройство, которого может заряжать одновременно два любых устройства, поддерживающих беспроводную зарядку, и часы. Оно еще и дешевле Magsafe Duo.

Лучше Apple Magsafe Duo и стоит дешевле: знакомьтесь, Zeera MegFold

Фото: 9to5Mac

За 129 долларов вы получаете станцию Magsafe Duo метровый кабель USB-C - Lightning. А вот Zeera MegFold стоит 49 долларов. При этом, по словам автора материала, устройство делает все, что может Magsafe Duo, но при этом включает в себя 3-ю беспроводную зарядную площадку. То есть одновременно можно заряжать, например, два телефона и часы.

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Фото: 9to5Mac

9to5Mac выделяет такие характеристики Zeera Megfold:

  • Одновременная зарядка iPhone, Apple Watch и Airpods

  • Первая зарядная панель поддерживает зарядку 15 Вт (7,5 Вт с iPhone. Из-за того, что оно не сертифицировано MagSafe, но при этом с ним совместимо)

  • Вторая панель (как и панель под часы) – 5 Вт

  • Станция раскладывается по горизонтали, может складываться “треугольником”, может полностью складываться стопкой (для зарядки одного устройства)

  • Совместимо с устройствами с поддержкой стандарта Qi

  • Питание от USB-C

  • Светодиодные индикаторы показывают, какая панель заряжается

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