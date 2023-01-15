Лучше Apple Magsafe Duo и стоит дешевле: знакомьтесь, Zeera MegFold

За 129 долларов вы получаете станцию Magsafe Duo метровый кабель USB-C - Lightning. А вот Zeera MegFold стоит 49 долларов. При этом, по словам автора материала, устройство делает все, что может Magsafe Duo, но при этом включает в себя 3-ю беспроводную зарядную площадку. То есть одновременно можно заряжать, например, два телефона и часы.