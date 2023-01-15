Лучше Apple Magsafe Duo и стоит дешевле: знакомьтесь, Zeera MegFold

Лучше Apple Magsafe Duo и стоит дешевле: знакомьтесь, Zeera MegFoldЗаказать можно на официальном сайте
Magsafe Duo - это станция беспроводной зарядки, которая может заряжать одновременно ваш iPhone и Apple Watch. Однако, издание 9to5Mac рассказало про устройство, которого может заряжать одновременно два любых устройства, поддерживающих беспроводную зарядку, и часы. Оно еще и дешевле Magsafe Duo.
Фото: 9to5Mac
За 129 долларов вы получаете станцию Magsafe Duo метровый кабель USB-C - Lightning. А вот Zeera MegFold стоит 49 долларов. При этом, по словам автора материала, устройство делает все, что может Magsafe Duo, но при этом включает в себя 3-ю беспроводную зарядную площадку. То есть одновременно можно заряжать, например, два телефона и часы.
9to5Mac выделяет такие характеристики Zeera Megfold:
Одновременная зарядка iPhone, Apple Watch и Airpods
Первая зарядная панель поддерживает зарядку 15 Вт (7,5 Вт с iPhone. Из-за того, что оно не сертифицировано MagSafe, но при этом с ним совместимо)
Вторая панель (как и панель под часы) – 5 Вт
Станция раскладывается по горизонтали, может складываться “треугольником”, может полностью складываться стопкой (для зарядки одного устройства)
Совместимо с устройствами с поддержкой стандарта Qi
Питание от USB-C
Светодиодные индикаторы показывают, какая панель заряжается