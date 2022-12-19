Лучше гасите свет: веки человека оказались «прозрачнее», чем мы думали

Авторы работы, профессор Сакаи провёл эксперименты на 33 участниках в относительно ярких условиях. Яркость излучаемого устройством света могла регулироваться, а коэффициент пропускания света через веки измерялся, когда участники вносили коррективы, чтобы соотнести уровни яркости, которые они воспринимали с закрытыми и с открытыми глазами.

Значения коэффициента пропускания век оказались в 10 раз выше, чем те, о которых сообщалось в прошлом. Цвет также имел значение: красный свет воспринимался как более яркий, а синий — как менее. Кроме того, профессор Сакаи отметил значительные различия между отдельными участниками.