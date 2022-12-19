Лучше гасите свет: веки человека оказались «прозрачнее», чем мы думали

Лучше гасите свет: веки человека оказались «прозрачнее», чем мы думалиПоэтому экран смартфона может мешать вам уснуть даже с закрытыми глазами
Учёные из Осакского столичного университета обнаружили, что наши веки пропускают гораздо больше света, чем считалось ранее.
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Авторы работы, профессор Сакаи провёл эксперименты на 33 участниках в относительно ярких условиях. Яркость излучаемого устройством света могла регулироваться, а коэффициент пропускания света через веки измерялся, когда участники вносили коррективы, чтобы соотнести уровни яркости, которые они воспринимали с закрытыми и с открытыми глазами.
Значения коэффициента пропускания век оказались в 10 раз выше, чем те, о которых сообщалось в прошлом. Цвет также имел значение: красный свет воспринимался как более яркий, а синий — как менее. Кроме того, профессор Сакаи отметил значительные различия между отдельными участниками.