Лучше шумодав, батарея: Razer выпустила игровые TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed

Для игры на компьютере добавлен THX Spatial Audio, что создаёт «эффект присутствия, как в кинотеатре». Наушники подключаются двумя способами: через беспроводной «свисток» или Bluetooth. Версия Bluetooth обновлена до 6.0.

Наушники работают с ПК, PlayStation, Nintendo Switch, телефонами и планшетами, но… не с Xbox. Купить их можно за 129 долларов.

Razer также выпустила упрощённую версию без «свистка» — Hammerhead V3 X HyperSpeed. Ее оценили в 99 долларов.