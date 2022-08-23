Лучше сидеть за компьютером, чем смотреть телевизор: как уменьшить риск старческого слабоумия

Исследователи использовали данные из британского биобанка. Они изучили информацию о более 145 000 участниках в возрасте 60 лет и старше. Ни у кого из них не было диагностировано слабоумие в начале исследования. Эти люди сами рассказали, какой образ жизни ведут.

В среднем после почти 12 лет наблюдения у 3507 участников развилась деменция. Оказалось, что даже у людей, которые были физически активны, время, проведённое за просмотром телевизора, было связано с повышенным риском развития слабоумия. А вот свободное время, проведённое за компьютером, наоборот, оказалось связано со снижением риска развития деменции.