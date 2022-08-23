Лучше сидеть за компьютером, чем смотреть телевизор: как уменьшить риск старческого слабоумия

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Лучше сидеть за компьютером, чем смотреть телевизор: как уменьшить риск старческого слабоумияУмственная деятельность спасительна
Согласно новому исследованию, взрослые в возрасте 60 лет и старше, которые подолгу сидят перед телевизором или ведут малоподвижный образ жизни, могут подвергаться повышенному риску развития деменции. А вот у тех, кто, сидя, занимается умственной активностью, например, читает книги или работает за ПК, риск ниже.
Исследователи использовали данные из британского биобанка. Они изучили информацию о более 145 000 участниках в возрасте 60 лет и старше. Ни у кого из них не было диагностировано слабоумие в начале исследования. Эти люди сами рассказали, какой образ жизни ведут.
В среднем после почти 12 лет наблюдения у 3507 участников развилась деменция. Оказалось, что даже у людей, которые были физически активны, время, проведённое за просмотром телевизора, было связано с повышенным риском развития слабоумия. А вот свободное время, проведённое за компьютером, наоборот, оказалось связано со снижением риска развития деменции.