Лучше звук и до 38 часов работы — характеристики наушников Nothing Ear (3)

Они предлагают регулируемое активное шумоподавление (ANC) до 45 дБ с четырьмя режимами, прозрачный режим и систему из трех микрофонов. Чехол для зарядки также выполняет функцию микрофона, фильтруя окружающий шум до 95 дБ, и имеет обновленный металлический корпус с прозрачной крышкой.

Дополнительные функции включают сенсорное управление, интеграцию с ChatGPT, кодеки AAC/SBC, поддержку Hi-Res аудио, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, подключение к двум устройствам, статическое пространственное аудио и рейтинг IP54 для защиты от воды и пыли.

Nothing Ear (3) обеспечивают до 10 часов воспроизведения (5,5 часов с включенным ANC) на одном заряде, а с учетом чехла — до 38 часов (22 часа с ANC). Чехол поддерживает беспроводную зарядку. Наушники доступны в белом и черном цветах за $179, предзаказы открыты на сайте Nothing. Продажи начнутся 25 сентября.