Лучшие беспроводные наушники 2023 года: Sony царствует, JBL инновационирует

- Лучшие повседневные наушники: Sony XM5

Sony блистает с моделью XM5, предлагая практически идеальное многофункциональное прослушивание. Впечатляющий ANC, 360-градусный звук и компактный дизайн делают их приятными для длительного использования, путешествий и повседневных нужд. Стоят они около 298 долларов.

- Лучшее звучание: Denon PerL Pro

Denon вышла на сцену с моделью PerL Pro, которая может похвастаться наилучшими впечатлениями от прослушивания в чистом виде. Новые технологии, такие как Masimo Adaptive Acoustics, персонализируют звук в соответствии с вашими предпочтениями, обеспечивая совершенно другой уровень звучания. Цена — 349 долларов.

- Лучшее соотношение цены и качества: Anker Soundcore Liberty 4 NC Гарнитура Liberty 4 NC от Anker стоит всего 100 долларов. Сбалансированный звук, надежный ANC и разнообразные цвета делают их непревзойденным бюджетным вариантом, предлагающим множество функций, присущих современным флагманам.

- Самые уникальные: JBL Tour Pro 2

JBL предлагает Tour Pro 2 с уникальным экраном на зарядном корпусе. Это не просто диковинка: он обеспечивает удобное управление воспроизведением и добавляет забавную изюминку в процесс прослушивания. Приобрести их можно за 250 долларов.

- Лучший для тренировок: Jabra Elite 8 Active

Jabra Elite 8 Active держатся как никакие другие наушники благодаря специальным ушным насадкам и прочной конструкции. Они обладают впечатляющим звучанием и отвечают военным стандартам прочности, что делает их идеальными спутниками на тренировках. Купить их можно за 200 долларов.