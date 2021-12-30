Лучшие лампы для домашней люстры: сравнение 56 моделей

Лучшие лампы для домашней люстры: сравнение 56 моделейЕго провёл техноблогер Алексей Надёжин
В рамках тестирования пользователь сопоставил лампы пяти фирм-производителей: Ledvance, Uniel, «Вартон», «Бел Лайт Груп», IEK.
Вообще продаются лампы с нейтральным (4000K) и тёплым (2700-3000K) светом. Однако конкретно для домашних люстр автор советует брать с тёплым. Нейтральный же больше подходит для технических помещений, для рабочего стола.
Приобрёл для тестирования автор «нейтральные» и «тёплые» лампочки. Ниже даны их характеристики.
Из параметров автор измерял: световой поток, индекс цветопередачи, цветовую температуру и пульсацию; потребляемую мощность; определение типа драйвера, измерение минимального напряжения. Кроме того, замерялась пульсация при 230 В, 220 В и 207 В.
Все результаты вы можете видеть ниже.
Из-за высокого коэффициента пульсации лучше отказаться от покупки лампочек Uniel Air Dimmable. Также довольно заметна пульсация ещё у нескольких ламп - при 207 В она увеличивается до 41%.
Оказалось довольно мало ламп, у которых бы при колебаниях напряжения не изменялась бы и не снижалась бы яркость. В таблице у них есть обозначение ic.
Низкий индекс цветопередачи был выявлен у ламп Volpe Optima и Gauss Basic. Они не подходят для квартир и домов.
Кроме того, зачастую производители указывают неверную мощность ламп. Лишь у лампочек Osram, Bellight, Lexman, Uniel КакСолнце и безымянных этот параметр действительно оказался схож с заявленным.
Что касается количества света от лампы, то он близок к тому, что указывает производитель, у Osram, Lexman, Bellight, некоторых ламп IEK и Uniel. А меньше заявленного света дают Gauss Basic и некоторые лампы Volpe Norma.
По мнению эксперта, смысла приобретать безымянные лампы нет. Также он добавляет, что лампочка «Uniel КакСолнце» отлично подойдёт в качестве использования для настольного светильника.
В целом же лучшим выбором из представленных моделей ламп станут Lexman. При этом если напряжение стабильно, то можно взять филаментные лампы Lexman (или ещё вариант - лампы Bellight), а если оказывается ниже 220 В, то лучше брать нефиламентные лампы Lexman.