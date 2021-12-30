Лучшие лампы для домашней люстры: сравнение 56 моделей

Из-за высокого коэффициента пульсации лучше отказаться от покупки лампочек Uniel Air Dimmable. Также довольно заметна пульсация ещё у нескольких ламп - при 207 В она увеличивается до 41%.

Оказалось довольно мало ламп, у которых бы при колебаниях напряжения не изменялась бы и не снижалась бы яркость. В таблице у них есть обозначение ic.

Низкий индекс цветопередачи был выявлен у ламп Volpe Optima и Gauss Basic. Они не подходят для квартир и домов.

Кроме того, зачастую производители указывают неверную мощность ламп. Лишь у лампочек Osram, Bellight, Lexman, Uniel КакСолнце и безымянных этот параметр действительно оказался схож с заявленным.

Что касается количества света от лампы, то он близок к тому, что указывает производитель, у Osram, Lexman, Bellight, некоторых ламп IEK и Uniel. А меньше заявленного света дают Gauss Basic и некоторые лампы Volpe Norma.

По мнению эксперта, смысла приобретать безымянные лампы нет. Также он добавляет, что лампочка «Uniel КакСолнце» отлично подойдёт в качестве использования для настольного светильника.

В целом же лучшим выбором из представленных моделей ламп станут Lexman. При этом если напряжение стабильно, то можно взять филаментные лампы Lexman (или ещё вариант - лампы Bellight), а если оказывается ниже 220 В, то лучше брать нефиламентные лампы Lexman.