Лучшие струйные принтеры 2021 года

Лучшие струйные принтеры 2021 года11 самых привлекательных вариантов
Авторы PC Magazine протестировали 177 современных струйных принтеров и выбрали из них 11 лучших моделей. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране устройств. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Canon Pixma G7020 MegaTank All-in-One
Лучшее для дома и домашнего офиса при больших объёмах печати
Оценка: 4
Стоимость: $349
Благодаря низким эксплуатационным расходам эта модель - отличный вариант для семейного использования или обустройства домашнего офиса. МФУ оснащено множеством функций, печатает быстро и в хорошем качестве, особенно фотографии. Также у него есть поддержка двухсторонней печати, устройство автоматической подачи документов. При покупке вы получаете возможность напечатать до 18 тысяч страниц (чёрными чернилами). Однако панель управления здесь устаревшая.
2. Brother MFC-J491DW
Лучшее для небольших офисов и квартир
Оценка: 4
Стоимость: $169,98
Если вам необходимо печатать документы лишь время от времени, то подойдёт это МФУ. У него хорошее качество печати, есть устройство автоматической подачи документов (вмещается до 20 листов), поддержка печати без полей. Также можно подключиться к устройству через смартфон, есть поддержка облачного сервиса. При этом стоимость одной страницы печати высока, нет возможности подключить флешку, панель управления здесь далеко не современная, а мощность устройства - низкая.
3. Epson Expression Premium XP-7100 Small-in-One Printer
Лучший принтер «всё в одном» для печати фотографий
Оценка: 4
Стоимость: $199,99
Маленький и многофункциональный принтер. Обеспечивает прекрасное качество фотографий, есть устройство для поддержки напечатанных листов. Панель управления - большая, понятная и удобная. В то же время входит в принтер слишком мало листов, а расходы на его содержание большие.
4. HP Envy Pro 6452 All-in-One
Лучшее недорогой принтер для всей семьи
Оценка: 4
Стоимость: $109,99
При подписке на программу HP Instant Ink вы будете платить меньше за обслуживание устройства, более того, два первых месяца будут бесплатными. МФУ имеет множество функций, стильный и современный дизайн, демонстрирует хорошее качество печати в целом. Однако работает он достаточно медленно и у него нет портов для флеш-накопителя, слотов для SD-карты.
5. Epson EcoTank Photo ET-8550
Лучший широкоформатный принтер для дома
Оценка: 4
Стоимость: $699,99
Несмотря на прекрасное качество изображений, эксплуатационные расходы у принтера низкие. А первые два года вы сможете менять чернила бесплатно. Также доступна печать без полей на листах формата от 4 на 6 дюймов до 13 на 19 дюймов. Но стоит устройство, конечно, недёшево.
6. Canon Pixma TR150 Wireless Portable Printer
Лучшее для печати на ходу
Оценка: 4
Стоимость: $329,48
Этот небольшой портативный принтер отлично печатает любые изображения. У него есть съёмная батарея, поддержка подключения к смартфонам, возможность сохранения предустановленных шаблонов. При этом печатает он медленно, у него нет разъёмов для флешек, а аккумулятор для него, который можно заряжать, стоит дорого. Да и в целом печать одной страницы стоит недёшево.
7. HP OfficeJet Pro 9015 All-in-One Printer
Лучшее для небольших офисов со средними объёмами печати
Оценка: 4
Стоимость: $229,89
Благодаря хорошему качеству печати и низкой цене за одну страницу это отличный выбор для маленьких офисных помещений, где объёмы печати - небольшие или средние. Печатает модель быстро, есть поддержка двусторонней печати, печати без полей. Однако здесь только один источник бумаги.
8. Epson EcoTank Pro ET-5850
Лучшее для офисной печати больших объёмов, в том числе цветной
Оценка: 4,5
Стоимость: $899,99
Несмотря на то что стоит дорого, предлагает множество преимуществ. К примеру, вы получите гарантию 2 года, превосходное качество печати, устройство для подачи бумаги, возможность подключения к принтеру через смартфон. При этом эксплуатационные расходы - очень низкие.
9. Epson EcoTank Pro ET-16650
Лучшее для больших объёмов печати в офисе
Оценка: 4,5
Стоимость: $1,129,99
Функции и плюсы здесь такие же, как и у предыдущего принтера. Из недостатков - высокая цена.
10. Epson WorkForce Pro WF-M5299 Monochrome Printer
Лучшее для офисной печати больших объёмов в чёрно-белом режиме
Оценка: 4
Стоимость: $189
Привлекательная цена, низкая стоимость печати одной страницы, хорошее качество печати и возможность регулирования устройства для подачи бумаги являются несомненными плюсами модели. Однако работает принтер чуть медленнее конкурентов, а рекомендуемый ежемесячный объём печати у него не такой большой, да и в принципе войдёт в него немного листов.
11. Epson SureColor P900 17-Inch Photo Printer
Лучшее для печати фото шириной до 17 дюймов
Оценка: 4,5
Стоимость: $1,325
Прекрасный выбор для фотографов, дизайнеров, художников и всех, кто работает с визуалом. Обеспечивает отличное качество печати, при этом может печатать на листах формата 17 на 22 дюйма. Благодаря чернилам UltraChrome PRO10 фотографии получаются яркие, насыщенные. Но адаптер для рулонов бумаги придётся покупать дополнительно.