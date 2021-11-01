Лучшие струйные принтеры 2021 года

Авторы PC Magazine протестировали 177 современных струйных принтеров и выбрали из них 11 лучших моделей. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране устройств. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Canon Pixma G7020 MegaTank All-in-One

Лучшее для дома и домашнего офиса при больших объёмах печати

Оценка: 4

Стоимость: $349

Благодаря низким эксплуатационным расходам эта модель - отличный вариант для семейного использования или обустройства домашнего офиса. МФУ оснащено множеством функций, печатает быстро и в хорошем качестве, особенно фотографии. Также у него есть поддержка двухсторонней печати, устройство автоматической подачи документов. При покупке вы получаете возможность напечатать до 18 тысяч страниц (чёрными чернилами). Однако панель управления здесь устаревшая.