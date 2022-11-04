Лучший инструмент для промывания мозгов: эксперты высказались о метавселенной

Метавселенная — это, по сути, социальная сеть в виртуальной реальности. Брайан Шустер, создатель сети Utherverse отметил, что до полноценной метавселенной нам ещё далеко, но она может стать злом, если попадёт не в те руки. Шустер привёл в пример Китай, который сейчас экспериментирует с социальным кредитом и системой распознавания лиц. «Теперь представьте, что эта система может работать, зная все движения и поведение каждого человека, а также каждое слово, которое они говорят, каждое слово, которое они слышат, и отслеживая каждую монетку, которую они тратят и что на неё купили», — сказал Шустер.

Другие эксперты считают, что гиперреалистичность метавселенной может заставить людей поверить во всё, что угодно, что там покажут.