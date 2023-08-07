Лучший Wi-Fi по скорости и дальности без переплаты: тест роутера Xiaomi AX7000

Новинка от Xiaomi - AX7000 - предлагает за свои деньги очень многое. Это и все порты 2,5 Гбит, и поддержка USB 3.0, SAMBA, и возможность расширять оперативную память, и агрегация LAN, и мощное покрытие, и 4К QAM, и 160 МГц, и 1-гигабайтная память.

Приобрёл ведущий YouTube-канала TECHNOZON этот роутер всего за 168 долларов (AliExpress). Среди других плюсов модели - поддержка до 600 устройств, наличие NFC (через этот модуль вы можете подключать смартфон к роутеру).

Многих пугает то, что у Xiaomi AX7000 всё на китайском. Но этот роутер легко настраивается с использованием Google-переводчика. Кроме того, в приложении Mi Home все настройки есть на том языке, который установлен на смартфоне.

Результаты тестирования скорости работы Wi-Fi, LAN- и WAN-портов вы можете увидеть на изображениях ниже.

Выбирайте также двухдиапазонный режим, так как максимальное покрытие роутер AX7000 обеспечивает только в этом режиме.