Лукашенко обещает максимальные налоговые льготы программистам-перебежчикам из России

Парк высоких технологий — это, своего рода, Кремниевая долина Белоруссии. Строительство парка продолжается, хотя впервые о проекте сообщили ещё в 2005 году. Журналисты пишут, что среди приглашённых на встречу компаний есть «Яндекс».

Преимущества, о которых должны были рассказать на встрече, заключаются в налоговых послаблениях для резидентов Парка высоких технологий. Сотрудники таких компаний облагаются пониженным подоходным налогом размером 9%, вместо стандартных 13%. Кроме того, иностранные сотрудники предприятий-резидентов могут обходиться в Беларуси без виз в течение 180 дней.