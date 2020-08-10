Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

Как пишет портал БелТА, Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают «из-за границы». Власти страны, по его словам, к этому отношения не имеют.

«Кому-то неймётся, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что на Беларусь пытаются давить с разных сторон.