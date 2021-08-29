Лукашенко призвал белорусов добывать криптовалюту

Наука и технологии
Сегодня в 13:00
Лукашенко призвал белорусов добывать криптовалютуВместо собирания клубники в Польше
Александр Лукашенко выступил на открытии Петриковского горно-обогатительного комбината и сказал там, что белорусам следует активнее использовать электричество, в том числе для майнинга.
Нас нигде не ждут, а если кто-то и ждёт, то может быть на плантациях, как часто украинцы говорят: у поляков или у немцев корячиться собирать клубнику… у нас много площадок здесь освободилось в Петрикове, создайте что-нибудь на электричестве, в конце-концов криптовалюту начните майнить
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Как отмечает РБК, в Белоруссии криптовалюты легализованы с декабря 2017 года. Тогда был принят Декрет о цифровой экономике. Пока криптовалютная отрасль освобождена от налогов, а белорусы могут свободно владеть цифровыми деньгами, менять, покупать и продавать белорусские рубли и валюту. Эти действия не нужно декларировать.