Лукашенко призвал белорусов добывать криптовалюту

Нас нигде не ждут, а если кто-то и ждёт, то может быть на плантациях, как часто украинцы говорят: у поляков или у немцев корячиться собирать клубнику… у нас много площадок здесь освободилось в Петрикове, создайте что-нибудь на электричестве, в конце-концов криптовалюту начните майнить